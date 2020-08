[아시아경제 이현주 기자] 이화여자대학교는 수시모집 지원전략 설명회를 온라인으로 진행한다고 19일 밝혔다. 개별 컨설팅은 22일과 23일 이화여대 입학관 홀에서 열린다. 온라인을 통해 제공되는 정보는 작년 수시 전형의 입시 결과 분석과 올해 학생부종합전형 특징 안내, 수험생 성적에 적합한 수시 모집 지원 가이드 등이다. 개별 컨설팅의 온라인 신청을 통해 가능하며 1팀당 방문인원 2명이 제한된다. 18일 오전 11시부터 선착순으로 마감 중이다. 오는 9월 8일부터 19일은 이화여대 입학관 홀에서 수시모집 확대 상담을 개최할 예정이다. 자세한 사항은 이화여대 입학처 홈페이지를 참조하면 된다.

이현주 기자 ecolhj@asiae.co.kr