에프앤가이드, 한국증권학회와 자사주 관련 학술심포지엄 개최

[아시아경제 이민지 기자] 에프앤가이드가 한국증권학회와 함께 오는 10월 15일 오후 3시 여의도 전경련회관에서 자사주 관련 학술심포지엄을 개최한다고 19일 밝혔다.

심포지엄에선 자기주식의 취득·처분과 관련된 회계처리와 상법 상의 이슈를 점검하고, 자본시장에서의 왜곡현상 등을 실증적으로 분석해 제도 개선의 방향을 모색한다.

1부의 자사주 관련 주제발표는 김우진 서울대학교 교수와 최영수 한국외국어대학교 교수가 담당한다. 주제발표 내용은 자사주 관련 상법 이슈 와 자사주 처분·소각 실증분석, 자사주 포함 관행이 시가총액·주당 지표·주가지수·요인 모형에 미치는 영향 등으로 구성될 것이다. 금융투자업계와 정책당국, 학계 전문가가 참석한 심층적인 패널토론도 진행할 계획이다.

2부에서는 에프앤가이드가 인공지능을 이용해 새로 개발한 금융위기지수를 소개한다. 이는 금융위기를 판단할 수 있는 지표로 정승환 에프앤가이드 퀀트본부 박사가 발표할 예정이다.

