금감원, 20~27일 집중호우 피해지역 돌며 종합 금융상담 제공

[아시아경제 박선미 기자] 금융감독원은 최근 내린 집중호우로 일부 지역이 특별재난지역으로 선포되는 등 재산?인명 피해가 발생함에 따라 오는 20일부터 27일까지 피해지역 금융상담 제공에 나선다.

19일 금감원은 20~27일 기간 중 금융사랑방버스를 이용해 집중호우 피해지역(남원, 곡성, 구례, 하동, 충주, 철원)을 방문하고, 피해지역 주민들과 중소기업을 대상으로 종합적인 금융상담을 제공하기로 했다고 밝혔다.

금감원 각 지원 직원과 서민금융통합지원센터, 주요 은행 및 보험회사 직원으로 구성된 '피해현장 전담지원반'이 차량 침수피해 등에 대한 보험금 청구와 피해 복구를 위한 대출상담·연장 등에 관한 현장상담을 실시할 예정이다. 피해지역 주민들과 중소기업은 수해 관련 금융상담을 원하는 경우 금융사랑방버스에 탑승해 전문상담원과 1대1 금융상담을 받을 수 있다.

정해진 날짜에 상담장소에 방문하기 어려운 경우 금감원 각 지역 소재 지원(11개)에 설치된 '집중호우 피해지역 종합금융지원센터'에 전화 또는 방문해 금융지원 프로그램을 상담 및 안내 받을 수 있다.

