[클릭 e종목] 한라홀딩스, 만도 부진에 전년比 적자전환

[아시아경제 이민우 기자] 한라홀딩스가 올해 2분기 부진한 실적을 거뒀다. 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)에 따른 주력 자회사 만도와 만도헬라의 부진이 전사 영업이익 부진에 영향을 끼쳤기 때문이다. 다만 자체사업과 건설부문 실적이 개선세를 보인 데다 향후 만도와 만도헬라의 실적 개선도 기대되고 있어 하반기 반등이 가능하다는 전망이다.

19일 이베스트투자증권은 이 같은 이유로 한라홀딩스에 대해 투자의견 '매수', 목표주가 4만원을 유지했다. 한라홀딩스는 올해 2분기 연결기준 매출 1129억원, 영업손실 191억원을 기록했다고 발표했다. 전년 동기 대비 매출은 44% 줄었고 130억원이던 영업이익은 적자로 전환됐다. 주력 자회사 만도와 만도 헬라가 코로나19에 따른 자동차 산업 불황 여파로 부진을 면치 못했기 때문으로 풀이된다. 다만 만도헬라의 경우 중국 지역에서는 자동차 산업 전체 반등속도를 능가하는 회복세를 보였다. 만도도 6월로 접어들면서 회복세가 보이고 있다는 평이다.

자체사업도 기반을 잡아가고 있다는 분석이 나온다. 2025년까지 매출액 1조원에 영업이익률 5% 달성의 중장기 목표를 세웠으며 이중 현재 약 600억원 규모에 불과한 비(非)계열사 매출을 증가시키는데 역점을 두고 있다. 최근 보험회사 15곳 데이터를 기반으로 공유차 4만5000대를 보유한 비마이카와 제휴를 맺는 등 향후 신성장동력을 확보하고 있다. 모듈사업도 해외 고객사의 성장으로 2분기에는 매출 비중이 5%까지 확대됐다.

유지웅 이베스트투자증권 연구원은 "자체사업의 영업이익이 33억원, 영업이익률 2.6%를 기록할 정도로 사업 구조가 개선됐다"며 "지주회사 특성상 기업가치가 자회사인 만도와 만도헬라, 한라에 크게 의존하는 성격을 갖추고 있으나, 자체사업 기반의 이익이 중장기적으로 핵심 기업가치 형성에 기여할 것"이라고 내다봤다.

