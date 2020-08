코카-콜라사, ‘조지아 크래프트 X 카카오프렌즈 에디션’ 출시

[아시아경제 이선애 기자] 코카-콜라사의 RTD(Ready To Drink) 커피 브랜드 ‘조지아’는 카카오캐릭터와 위트있는 메시지를 담은 ‘조지아 크래프트 X 카카오프렌즈 컬래버레이션 에디션’을 선보인다고 18일 밝혔다.

‘조지아 크래프트’는 뜨겁게 내린 커피인 핫브루(Hot brew)에 콜드브루(Cold brew)를 결합한 듀얼브루(Dual brew) 커피다. 핫브루의 풍부한 첫 맛과 콜드브루의 깔끔한 끝 맛을 모두 즐길 수 있으며, 470ml의 대용량으로 직장인 등 일과 중 자주 커피를 즐기는 소비자들이 언제 어디서나 깊고 풍부한 맛의 커피를 즐길 수 있는 것이 특징이다.

조지아는 카카오프렌즈와의 협업을 통해 언어유희를 즐기고 멀티 페르소나에 열광하는 MZ세대?직장인을 겨냥한 패키지를 블랙과 라떼 제품으로 각각 선보인다. 듀얼브루를 강조하는 ’커피는 듀얼!’이라는 문구가 커피 충전이 필요한 여러 가지 상황에 대입돼 소비자들의 공감을 자아낸다. 또한 많은 사랑을 받고 있는 카카오프렌즈들이 상황별 익살스러운 모습으로 등장해 마시는 재미도 더했다.

먼저 ‘조지아 크래프트 블랙’ 패키지에는 “머리가 얼얼! 커피는 듀얼!”, “느낌있는 비주얼! 커피는 듀얼!” 등 듀얼 브루를 강조하는 문구를 삽입했다. 땀 흘리며 열심히 근무하는 라이언과 커피를 즐기며 도도하게 걷는 네오 캐릭터를 함께 디자인해 상황의 재미를 살렸다. ‘조지아 크래프트 카페라떼’ 패키지에는 “칼퇴근 리얼?”이라는 문구 아래 퇴근하는 프로도, “커피타임 컴히얼!”이라는 문구 아래 여유롭게 커피를 즐기는 제이지가 등장한다.

코카-콜라사 관계자는 “이번 카카오프렌즈 에디션은 언어유희 등 젊은 소비자들이 열광하는 트렌드를 포착해 일상 속에서 커피가 필요한 순간들을 재치 있게 표현하고자 했다”며 “직장인 대상 마케팅을 펼쳐온 조지아는 앞으로도 일상 속 색다른 휴식과 즐거움을 줄 수 있는 다채로운 제품들을 선보일 계획”이라고 전했다.

이선애 기자 lsa@asiae.co.kr