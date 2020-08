경남제약, 2분기 매출 337억원…"레모나 등이 실적 성장 견인"

[아시아경제 유현석 기자] 경남제약 경남제약 053950 | 코스닥 증권정보 현재가 7,070 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 7,090 2020.08.18 08:12 장시작전(20분지연) close 은 올해 2분기 연결기준 매출액 337억원, 영업이익 16억원, 당기순이익 21억원을 기록했다고 18일 밝혔다. 지난해 같은 대비 매출은 56% 늘었으며 영업이익은 흑자전환이다.

회사 측은 상반기 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)로 인한 면역력 이슈와 모델 BTS효과 등으로 레모나의 매출이 크게 상승했다고 설명했다. 또 함께 셀프 메디케이션 확대 흐름에 따라 콜라겐 시장의 꾸준한 성장으로 결콜라겐의 매출 상승, 태반 일반의약품 자하생력의 성장 등이 실적 성장에 견인차 역할을 했다.

하반기에는 레모나의 해외수출과 새롭게 출시된 피부 비타민 ‘레모나비비정’의 본격적인 마케팅 활동, 결콜라겐의 리뉴얼과 TV광고도 예정되어 있는 만큼 3분기에는 더 좋은 성적표를 받을 것으로 기대했다.

특히 경남제약은 먹는 콜라겐 시장이 폭발적으로 성장하고 있는 만큼 결콜라겐의 브랜드화와 적극적인 마케팅 활동으로 이 성장세를 이어 간다는 목표다.

