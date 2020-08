속보[아시아경제 김가연 기자] 17일 서울 서대문구는 관내 농협카드 콜센터 근무자 6명이 신종코로나바이러스감염증(코로나19) 확진 판정을 받았다고 밝혔다.

서대문구에 따르면 해당 콜센터 5층에 근무하는 홍은2동 거주자가 전날 검사를 받아 이날 서대문 49번 환자로 확진됐다.

이 환자는 마스크를 착용하지 않은 상태로 13일부터 15일까지 충현동의 음식점과 구내식당, 홍은동의 체육시설, 연희동의 한의원 등에 간 것으로 조사됐다.

현재까지 확진판정을 받은 농협카드 콜센터 근무자는 이 확진자 외 타 지자체 주민 5명이다.

