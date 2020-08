부산시, ‘산업·의료 수학문제’ 풀어줄 전문가 키운다

부산시와 수리연, ‘산업·의료 수학 아카데미’ 개최

18일부터 21일까지 아스티호텔에서 대학생·연구원·기업인 참가

산업 수학 문제 정의부터 해결까지 교육 및 튜토리얼 진행

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 부산시와 국가수리과학연구소는 18일부터 21일까지 나흘간 부산 아스티호텔에서 ‘산업·의료 수학 아카데미’를 연다.

이 아카데미는 산업·의료 수학 분야 문제해결 가치를 향상시키고 그 노하우를 전파하기 위해 마련됐다.

이 분야 문제 해결에 관심을 가진 학생과 기업관계자 등을 대상으로 수리모델링, 시계열 분석, 이미지 및 텍스트 분석 기초이론 강연과 모의 산업 문제에 대한 해결과정 실습으로 산업수학 전문가를 양성하기 위한 행사다.

부산에서는 처음으로 열리는 이번 아카데미에서는 ▲코로나19 확산 예측 연구 결과 사례, 감염병 확산 수리모델링 소개 및 ‘R’을 통한 예제 실습, ▲부산 의료업체와 병원, 산업체, 공공기관 등이 수학자에게 의뢰하는 의료 및 산업 문제들의 해결사례 소개와 파이선을 통한 예제 실습, ▲조합론을 이용한 부산시 기업체의 산업 및 의료문제 해결 사례를 중심으로 한 강연 등이 진행된다.

또한 ▲공유 자전거 데이터를 이용한 산업수학 문제정의 및 해결 ▲식물 이미지 데이터에서의 개화 수 판별 프로그램 구축 등 산업문제 해결 예제 실습도 진행할 예정이다.

부산시와 수리연은 지난해 6월 의료·헬스케어 산업 육성을 위한 업무협약을 체결하고 올해 4월 부산의료수학센터 개소 이후 부산 소재 기업, 병원, 대학 등과의 연구 협력과 컨설팅 지원을 진행하고 있다.

신창호 부산시 미래산업국장은 “이번 행사에서 부산 기업과 의료기관의 산업·의료 문제에 대한 신진 연구자들의 관심과 이해도를 높여 향후 추가적인 문제 발굴과 해결 활동에 도움을 줄 수 있을 것”이라고 말했다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr