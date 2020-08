이승로 성북구청장, "전광훈 목사 긴급 소재 파악 중"

[아시아경제 이춘희 기자] 전광훈 사랑제일교회 담임목사가 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확진 판정을 받은 가운데 교회 소재지인 서울 성북구가 전 목사의 긴급 소재 파악에 나섰다.

이승로 성북구청장은 17일 오후 자신의 페이스북 등을 통해 "전 목사의 확진 판정에 '긴급' 소재 파악 중"이라고 밝혔다.

이 구청장은 이어 현재 "(전 목사의) 동거가족 진단검사 및 자가격리 실시"를 한 상태라며 "사랑제일교회 예배 참석자 및 직원 전원(에 대한) 코로나19 진단검사 실시 및 자가격리 조치"를 했다고 밝혔다.

이 구청장은 이와 함께 성북구 내 확진자 중 사랑제일교회를 방문했거나 이와 관련해 감염된 것으로 추정되는 이들의 확진 일자와 감염 경로, 이동 동선 등도 공개했다.

이 구청장은 "여전히 지역 내 감염이 확산되고 있는 상황이므로 구민 여러분께서는 다중이용시설 이용 시 마스크 착용 등 개인 위생수칙을 꼭 준수해주시길 부탁드린다"고 말했다.

이춘희 기자 spring@asiae.co.kr