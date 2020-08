장제원 "이낙연, 퇴행적 역사 인식…대선지지율 하락에 당황했나"

[아시아경제 이지은 기자] 김원웅 광복회장의 기념사에 대해 '그 정도는 말할 수 있다'는 이낙연 더불어민주당 당대표 후보에 대해 장제원 미래통합당 의원이 "퇴행적 역사 인식"이라며 "차기 대선지지율 하락에 당황한 기색이 역력하다"고 평했따.

장 의원은 17일 페이스북에서 "아무리, 전당대회 기간이라 '친문 눈치보기'에 급급하다고 하지만, 그의 인식이 참 놀랍다"며 이같이 말했다.

앞서 이 후보는 김원웅 광복회장의 기념사에 대해 "그 정도는 말할 수 있다"며 야당이 호들갑을 떨고 있다고 지적했다. 이에 장 의원은 "대한민국의 광복을 기념하는 숭고한 기념식 한복판에서 대한민국 초대 대통령을 '친일파와 결탁한 자'로, 국민 모두가 함께 제창하는 대한민국 국가(國歌)의 작곡자를 '민족 반역자'로 규정한 것은 분명 옳지 못한 언행"이라며 "옳지 못한 것을 옳지 못하다고 말할 수 있는 합리성, 니편, 내편을 떠나 국민통합을 먼저 생각하는 균형감, 차기 대통령으로서 갖추어야 할 최소한의 자격요건"이라고 지적했다.

이어 이 후보가 '독재시대를 이어받은 자들이 지금을 독재라 부른다'고 말한 데 대해 "차기 대선지지율 하락에 당황한 기색이 역력해 보인다"고 지적했다.

장 의원은 "이낙연 정부가 꿈꾸는 세상이 고작 국론을 분열시키고, 무덤을 파헤쳐 부관참시나 하는 것인지 묻지 않을 수 없다"며 "이낙연 의원이 이러한 퇴행적 역사 인식을 가지고 민주당 대표가 된다고 한들, 민주당 뿐만 아니라 자신의 대선 가도 또한 그리 밝아 보이지 않다"고 말했다.

이지은 기자 leezn@asiae.co.kr