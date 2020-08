보험사, 2분기 깜짝 실적…"코로나로 손해율 개선"

코로나19로 차·병원 이용 줄면서

보험금 지급도 감소해 이익 증가

[아시아경제 기하영 기자]보험업계가 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 여파로 2분기에 양호한 실적을 거둔 것으로 나타났다.

17일 보험업계에 따르면 주요 생명보험사들의 2분기 영업이익이 전년 대비 두 자릿수 이상 증가한 것으로 나타났다. 삼성생명의 2분기 영업이익은 1년 전보다 35.6% 늘었고 한화생명은 118.27%, 미래에셋생명은 64.6% 급증했다.

이 같은 영업이익 개선에 대해 업계는 손해율이 개선되고 주식시장이 회복된 결과라고 분석했다. 코로나19로 병원 이용이 줄면서 실손 의료보험이나 각종 질병보험 보험금 지출이 감소했다는 설명이다. 또 주가가 2분기 들어 급반등하면서 변액보증준비금 규모가 줄어들어 이익으로 돌아갔다. 변액보증준비금은 주가하락으로 변액보험 펀드가 손실을 낼 때 가입자에게 보장한 최저 보험금을 지급할 수 있도록 준비하는 돈이다.

손해보험업계도 코로나19 여파로 자동차보험과 실손보험 손해율이 감소하면서 영업이익이 증가했다. 코로나19로 차량과 병원 이용이 줄어들면서 보험금 지급도 감소해 이익이 늘어난 것이다. DB손해보험은 2분기 영업이익이 지난해보다 100.1% 급증했고, 메리츠화재와 현대해상은 각각 58.1%와 10.2%가 늘었다. 4대 손해보험사의 지난 7월까지 손해율은 83.5∼84.5%로 지난해 같은 기간 89.3∼94.5%보다 개선됐다.

