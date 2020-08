해경청, 정책홍보·수사 등 4개 분야 166명 경력 채용

이달 27일까지 원서 접수

[아시아경제 박혜숙 기자] 해양경찰청이 현장 전문성 강화를 위해 정책홍보, 해양기상, 수사, 헬기정비, 구조 등 14개 분야 총 166명을 경력 채용한다.

모집 인원은 경위 계급의 경우 정책소통 5명, 항공사업 1명, 해양기상 1명, 경비작전 2명, 구조 2명 등 총 11명이다.

순경 계급은 155명을 뽑는다. 홍보 6명, 건축 2명, 수사 25명, 조선기술 5명, 헬기정비 25명, 정보통신 11명, 특임(구조) 66명, 특임(특공) 15명이다.

합격자는 본청 및 지방청, 경비함정, 파출소, 항공대 등 여러 부서에 배치돼 안전 관리 업무를 수행한다

응시원서는 이달 27일까지 해양경찰 채용 누리집(http://gosi.kcg.go.kr)에서 접수하면 된다. 분야별 최종합격자는 실기시험, 적성·체력검사, 서류전형, 면접시험을 거쳐 12월 초에 발표할 예정이다.

지원 요건 등 자세한 사항은 해양경찰청(www.kcg.go.kr) 및 나라일터(www.gojobs.go.kr), 해양경찰 채용 누리집

에 게시된 공고문을 통해 확인할 수 있다.

