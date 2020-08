충무아트센터 28일까지 블랙창작뮤지컬어워드2020 지원서 접수

[아시아경제 박병희 기자] 중구문화재단 충무아트센터가 오는 28일까지 '블랙창작뮤지컬어워드2020' 지원서를 접수받는다.

블랙창작뮤지컬어워드는 중·소극장급 레퍼토리 발굴을 위한 창작뮤지컬 경연으로 선정된 작품은 10월24일 충무아트센터 중극장 블랙에서 리딩공연 기회를 갖는다. 일반(경쟁) 분야와 대학생(비경쟁) 분야로 나뉘어 각각 3개, 1개 작품이 선정될 예정이다.

충무아트센터는 딩공연 준비를 위한 작품개발비로 일반 분야 1000만원, 대학생 분야 300만원과 함께 리딩공연과 관련된 프로덕션 비용을 모두 지원한다.

10월24일 블랙창작뮤지컬어워드 당일 심사위원과 관객의 심사를 통해 우승작을 가리며 우승팀에는 제작비로 2000만원의 상금과 함께 내년 3월 4주간 충무아트센터 중극장 블랙 대관 기회를 얻는다.

완성된 대본과 음악을 갖추고 무대화를 계획하고 있는 순수창작품으로 유료공연 20회 미만의 쇼케이스 및 시범공연에서 다음 단계로 도약을 준비하는 개인이나 단체가 지원할 수 있다.

신청서는 이메일로 접수 가능하며 자세한 내용은 충무아트센터 홈페이지에서 확인할 수 있다.

박병희 기자 nut@asiae.co.kr