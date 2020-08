전광훈 목사 '코로나19' 확진 판정 … "광복절 집회 접촉자 진단검사 필요" (종합)

[아시아경제 조인경 기자] 전광훈 사랑제일교회 담임목사가 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 양성 판정을 받은 것으로 확인됐다. 당초 자가격리 통보를 받은 적이 없다는 전 목사의 주장도 사실이 아닌 것으로 드러나 방역지침 위반 및 역학조사 방해에 대한 책임이 불가피하게 됐다.

중앙사고수습본부(중대본)는 17일 오후 전 목사가 코로나19 확진자로 판정됐다고 밝혔다. 구체적인 감염 경로는 아직 확인되지 않았지만 확진 판정을 받은 만큼 전 목사는 즉시 격리 조치된 뒤 치료를 받아야 한다.

서울시는 전 목사가 보건소나 선별진료소가 아닌 일반 병원에서 수행 목사와 함께 코로나19 진단검사를 받았다고 전했다. 구체적으로 언제 검사를 받았는지는 확인되지 않았다.

전 목사가 담임목사로 있는 서울 성북구 사랑제일교회에서는 12일 첫 교인 확진자가 나온 후 감염자가 급증하고 있다. 이날 정오 기준 관련 확진자만 315명에 달한다. 전 목사가 코로나19 확진자로 확인된 만큼 광복절 집회에 참가한 사랑제일교회 교인들에 대한 검사가 시급한 상태다.

서울시에 따르면 앞서 성북구보건소는 15일 오후 2시30분 장위동에 있는 사랑제일교회 집사를 통해 전 목사에게 자가격리 대상임을 통보했다. 하지만 전 목사는 오후 3시10분께 광화문에서 열린 광복절 집회에 참석한 뒤 같은 날 오후 6시께 격리통지서에 서명했다.

전 목사 측은 17일 오전 기자회견을 통해 "자가격리 이행 의무는 당사자가 격리 대상임을 당국으로부터 통보를 받아 인지하고 있을 때부터 생기는 것"이라며 "집회가 열린 시점에는 자가격리 의무가 없었다"고 주장했다.

하지만 이 같은 주장에 대해 서울시 측은 곧바로 "전 목사가 자가격리 통보를 받고 집회에 참가했다"고 반박했다.

시 관계자는 "전 목사가 광복절인 15일 오후 3시30분부터 4시30분 사이 '일파만파'가 주최한 집회에 참가해 자가격리 통보를 받았다고 공개적으로 발언했다"면서 "통지를 의도적으로 받지 않았다고 해서 의무가 면제되는 것은 아니다. 교회 집사에게 통지서가 전달된 시점부터 자가격리 의무가 발생한 것"이라고 설명했다.

방역당국 역시 "지난 13일 사랑제일교회에 대한 폐쇄 및 집합금지 명령을 내리고 교회 방문자와 신도의 명단을 확보한 데 이어 신도 전원에게 긴급재난 문자를 발송해 증상 여부와 관계 없이 검사를 받으라고 전했다"고 밝혔다. 당국은 "14일 사랑제일교회 신도 및 방문자에 대한 코로나19 검사 이행 명령을 내렸고 15일엔 성북구 공무원이 사랑제일교회를 직접 찾아가 자가격리 통지서를 전달해 교회 측이 수령한 만큼 전 목사가 '본인은 자가격리 대상자가 아니다'고 말하는 것은 납득이 되지 않는다"고 강조했다.

이에 따라 중대본과 서울시는 전날 전 목사를 감염병예방법 위반 혐의로 고발했다. 전 목사가 자가격리 조치를 위반하고 광복절 집회에 참석한데다 교회 관련 조사대상 명단을 누락·은폐해 제출하는 등 역학조사를 방해한 혐의가 있다고 본 것이다.

방역당국은 "지난 15일 서울 광복절 집회에서 전 목사와 접촉한 사람들은 모두 신속히 격리하고 코로나19 검사를 받아야 한다"고 당부했다.

한편 경북 포항시에서는 사랑제일교회 관련 코로나19 확진자가 의료원 이송을 앞두고 달아났다가 4시간 만에 붙잡히기도 했다. 17일 포항시에 따르면 40대 포항시민 A씨는 사랑제일교회 관련 코로나19 확진자 B씨의 접촉자로 분류돼 16일 검사를 받고 17일 확진 판정을 받았다.

시에 따르면 A씨는 포항시 관계자들이 집을 방문하기 전인 이날 정오께 가족들의 만류를 뿌리치고 집에서 나가 사라졌다. 이후 경찰과 방역당국은 동선을 추정하며 CCTV를 확인해 오후 4시30분께 북구 덕수동 덕수공원에서 그를 붙잡아 안동의료원으로 이송했다.

시는 A씨가 사랑제일교회 교인으로 지난 3월부터 교회에 거주하다 지난 13일 포항으로 왔다는 설명이다. A씨는 15일 광화문 집회에 참석했고 발열과 기침증세를 보였다.

