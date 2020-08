◆고용노동부

<국장급 전보>

▶중앙노동위원회 조정심판국장 하형소

▶최저임금위원회 상임위원 최현석

<과장급 전보>

▶개발협력지원팀장 조우균

▶노동시장조사과장 정향숙

▶서울지노위 사무국장 양승준

<과장급 파견>

▶경제사회노동위원회 김순재

