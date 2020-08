조응천 "민주당 전당대회 ‘비정상’…관심·논쟁·비전 3無"

[아시아경제 임춘한 기자] 조응천 더불어민주당 의원은 17일 8·29 전당대회에 대해 "관심이 없고 논쟁이 없고 비전도 없는 3무(無) 전당대회"라고 비판했다.

조 의원은 이날 페이스북에서 전당대회에 대해 "분명 비정상"이라며 "이름만 가려 놓으면 누구 주장인지 구분할 수도 없는 초록동색인 주장들만 넘쳐나고 있다"며 이같이 말했다.

조 의원은 "'내가 대표가 되면 민주당을 이렇게 이끌 것이고, 내가 최고위원이 되면 당은 저렇게 달라질 것이다'라고 하시는 분을 찾아보기가 힘들다"며 "청와대와의 수평적 관계 설정에 대해서도 언급하시는 분이 없었던 것 같다"고 지적했다.

조 의원은 여권의 지지율 급락과 관련해선 "우리는 지금 위기 상황에 처했다"며 "무엇보다 국민과 괴리되지 않는 상황 인식이나 정책 방향이 절실하다"고 강조했다.

조 의원은 여권의 문제점에 대해 "언제부턴가 우리 편과 저 편을 가르기 시작했고 이중 잣대로 가늠했다"며 "말로는 민생을 외치면서 몸은 과거사와 검찰에 집중하고 있었다"고 밝혔다.

조 의원은 "국정철학의 주요 축인 평등과 공정, 정의의 가치는 언제부터인가 우리에게 거꾸로 되돌아오기 시작했다"고 적었다. 이어 "이대로는 안 된다. 이제라도 국민 눈높이, 국민 정서와 싱크로율을 높여야 한다"며 "총선에서 야당을 지지한 40% 넘는 국민의 뜻도 헤아리고, 절차적 민주주의도 지켜야 할 중요한 덕목"이라고 덧붙였다.

조 의원은 "전당대회는 위기를 논하는 장이 돼야 한다"며 "분위기 전환과 변화의 모멘텀을 찾는 계기가 되고, 당과 국민 사이의 괴리를 메꾸어내는 전당대회가 돼야 한다"고 밝혔다.

조 의원은 "모두 한자리에 모이는 게 어렵다면 당 대표 후보, 최고위원 후보들끼리라도 모여 끝장토론이라도 열어 달라. 우리가 처한 상황에 대한 새로운 지도부의 인식과 해법을 보여달라"고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr