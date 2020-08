"바이든의 해리스 지명에 미국인 54% 찬성…흑인 지지 높아"

[아시아경제 정현진 기자] 미국 민주당 대선 후보인 조 바이든 전 부통령이 러닝메이트로 카멀라 해리스 상원의원을 선택한 것과 관련해 미국인 54%가 지지하고 있다는 여론조사 결과가 나왔다.

16일(현지시간) 미국 ABC방송과 워싱턴포스트(WP)는 지난 12∼15일 미국 유권자 1001명을 대상으로 진행한 여론조사 결과 이같이 나타났다고 보도했다. 해리스 지명에 반대하는 비율은 29%, 무응답은 17%로 지지 의견을 크게 밑돌았다.

지지 정당별로는 민주당 지지자의 경우 86%가 해리스 지명을 찬성하는 것으로 나타났다. 공화당 지지자 내 해리스 지명을 지지하는 비율은 25%였다. 무당파 유권자에서는 해리스 지명 찬반 비율이 각각 52%, 29%로 조사됐다.

인종별로는 흑인의 78%가 해리스 지명에 찬성 의사를 내비쳤으며 이 중 50%는 '강하게 지지한다'고 답했다. 히스패닉과 백인은 각각 65%, 46%가 찬성한다는 의견을 냈다. 남성과 여성은 각각 52%, 56%가 지지 의사를 내비쳤다.

이와 함께 해리스 상원의원에 대한 유권자들의 순호감도(긍정 평가에서 부정 평가를 뺀 수치)가 도널드 트럼프 대통령, 바이든 전 부통령보다 높다는 여론조사 결과도 나왔다. NBC방송·월스트리트저널(WSJ)이 지난 9∼12일 유권자 900명을 대상으로 실시한 여론조사에서 해리스 의원에 대한 순호감도는 4%포인트(긍정 39%, 부정 35%)를 기록했다. 트럼프 대통령은 '마이너스(-)' 12%포인트, 바이든 전 부통령은 -6%포인트, 마이크 펜스 부통령은 -5%포인트로 집계됐다.

