'서울청년 징검다리 대출' 첫 지원대상 500명 모집

1금융권 우량대출 전환시 3000만원 한도 최대 연 7% 대출이자 지원

[아시아경제 조인경 기자] 서울시가 청년들의 부채 문재를 해결하고 지속 가능한 금융자립을 돕기 위해 '서울청년 징검다리 대출' 상품을 출시하고 18일부터 지원대상자를 모집한다.

국내 최초로 핀테크 기업 ㈜피플펀드컴퍼니와 사회공헌단체 희망만드는사람들㈜과 함께 선보이는 이번 사업은 1금융권 대출을 받지 못해 2~3금융권을 이용해야 했던 청년이 1금융권 우량대출로 전환할 경우 그 이자 일부를 서울시가 최대 7%까지 지원해 준다.

소득이 있는 만 19~34세 서울시 거주 청년이면 누구나 지원 가능하며, 피플펀드컴퍼니의 대출심사 기준을 통과하면 최대 3000만원 한도 내에 소득 구간별(2020년 서울시 생활임금 월 219만9307원 기준)로 최대 2.5~7%의 이자를 차등 지원받을 수 있다. 여기에 희망만드는사람들에서 제공하는 금융상담 및 교육을 이수하면 우대금리(2%)도 적용받는다.

대출금은 학업이나 취업 준비자금, 주거비, 의료비 등으로 사용할 수 있다.

시는 18일부터 내년 말까지 선착순 500명을 모집하고, 성과에 따라 지원 대상 수를 늘려 나간다는 계획이다.

참여를 희망하는 청년은 피플펀드컴퍼니 홈페이지 내 서울청년 징검다리 대출 페이지를 통해 간편하게 신청할 수 있으며, 제출서류 등 기타 자세한 사항은 서울시 홈페이지 또는 서울청년포털에서 확인하거나 피플펀드컴퍼니 고객센터로 문의하면 된다.

김영경 서울시 청년청장은 "이번 사업이 청년들의 부채 경감 외에도 금융역량 강화와 신용회복을 통해 고금리 대출의 악순환에서 벗어나 제도권 금융으로 편입될 수 있는 징검다리가 되길 바란다"고 전했다.

조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr