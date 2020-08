한국조선해양, 韓 수주 1위 탈환 1등공신

올해 국내 조선 3사 가운데 첫 LNG선 수주

하반기 4척 추가 계약하며 한국 수주량 견인

[아시아경제 황윤주 기자] 올 들어 국내 조선 3사 가운데 처음으로 액화천연가스(LNG)선 수주에 성공한 한국조선해양 한국조선해양 009540 | 코스피 증권정보 현재가 95,900 전일대비 5,600 등락률 +6.20% 거래량 983,827 전일가 90,300 2020.08.14 15:30 장마감 close 이 재차 LNG선 4척을 추가로 수주하며 한국 수주량을 견인하고 있다.

17일 조선업계에 따르면 한국조선해양 한국조선해양 009540 | 코스피 증권정보 현재가 95,900 전일대비 5,600 등락률 +6.20% 거래량 983,827 전일가 90,300 2020.08.14 15:30 장마감 close 이 대한해운과 4400억원 규모의 LNG선 2척 건조계약을 체결했다. 지난달 해외 선주사 2곳과 체결한 LNG선 건조 계약을 포함하면 총 6척에 달한다.

이번 이번 수주 선박은 17만 4000㎥급으로 울산 현대중공업에서 건조해 2023년 하반기 인도할 예정이며, 이후 쉘(Shell)사에 용선용으로 투입된다.

한국조선해양 한국조선해양 009540 | 코스피 증권정보 현재가 95,900 전일대비 5,600 등락률 +6.20% 거래량 983,827 전일가 90,300 2020.08.14 15:30 장마감 close 은 하반기에 LNG선 6척, PC선 6척, 여객선(RO-PAX) 1척 등 13척, 14억2000만달러어치를 수주했다.

한국조선해양 한국조선해양 009540 | 코스피 증권정보 현재가 95,900 전일대비 5,600 등락률 +6.20% 거래량 983,827 전일가 90,300 2020.08.14 15:30 장마감 close 의 수주 선방에 지난 7월 기준 국내 수주량은 50CGT(표준화물선 환산톤수)를 기록하며 중국을 제치고 세계 1위를 차지했다. 이는 전 세계 선박 발주량 68만CGT 가운데 74%에 달하는 규모다.

한국이 전 세계 선박 수주량 1위를 차지한 것은 올해 들어 처음이다. 상반기에는 중국이 내내 1위를 차지했다. 그러나 지난 달 중국의 수주량은 14만CGT(20%) 수준으로 떨어지면서 2위로 내려왔다. 일본은 3만CGT로 3위로 집계됐다.

올해 1~7월 글로벌 누계 발주량은 661만CGT로 지난해 40% 수준에 그치며 수주 부진이 심각한 상황이다. 하지만 모잠비크, 러시아 등에서 LNG선 대량 발주가 예정되어 있어, 조선업계는 하반기 LNG선을 중심으로 업황이 점차 회복세를 보일 것으로 기대하고 있다.

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr