울산 남구, 올해 정부합동 구·군 평가 ‘울산 최우수’

5억5000만원 재정인센티브 확보

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 울산시가 주관한 ‘2020년 정부합동평가 구·군 평가’에서 울산 남구가 최우수 기관으로 선정돼 5억5000만원의 재정 인센티브를 거머쥐었다.

이번 평가는 울산시가 정부합동평가 지표 중 구·군 평가 대상지표 95개(정량 60개, 정성 35개)에 대해 울산시내 5개 구·군의 2019년 한해 추진실적을 대상으로 실시했다.

먼저 정량지표와 정성지표로 구분 평가한 후 각 지표별 점수를 합산해 최종 등급이 결정됐다.

남구는 이번 평가에서 정량지표 60개 중 50개 지표를 달성(92.6%)했고 정성지표도 ‘울산농부가 책임지는 친환경 학교급식’ 사업이 행정안전부 우수사례로 선정되는 등 정량지표와 정성지표 점수 합산결과 최우수 기관으로 선정됐다.

남구는 시로부터 특별조정교부금 4억4000만원과 행정안전부 특별교부세 1억1000만원을 합해 총 5억5000만원의 재정인센티브를 지원받게 된다.

앞서 울산시는 행정안전부 주관 전국 17개 시ㆍ도를 대상으로 실시하는 정부합동평가에서 지난달 1일 최우수 기관으로 선정됐다.

김진규 남구청장은 “최우수 기관으로 선정된 것은 우리 구의 모든 공무원이 노력한 결과이며, 2021년 정부합동평가에도 최선을 다해 ‘주민이 먼저인 따뜻한 행복남구’를 만들도록 하겠다“고 말했다.

