[아시아경제 이민우 기자] 제924회 로또복권 추첨 결과 1등 당첨번호는 3, 11, 34, 42, 43, 44로 뽑혔다. 2등 보너스 번호는 13이다.

로또복권 운영사 동행복권은 이 같은 결과를 15일 발표했다.

당첨번호 6개 모두 적중한 1등 당첨자는 9명이다. 각 23억8243만원씩 받는다. 당첨 번호 5개와 보너스 번호를 맞춘 2등은 69명이며 인당 당첨금 5179만원이다. 5개 번호를 맞춘 3등은 2198명으로 각 162만원씩 받게 된다.

4개 번호를 맞춘 4등은 11만3214명(고정 당첨금 인당 5만원), 번호 3개를 맞춘 5등은 192만852명(고정 당첨금 인당 5000원)이 당첨됐다.

당첨금 지급기한은 지급 개시일로부터 1년이다. 당첨금 지급 마지막 날이 휴일이면 다음 영업일까지 받을 수 있다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr