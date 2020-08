[아시아경제 박종일 기자] 채현일 영등포구청장이 14일 오전 ‘위안부 피해자 기림의 날’ 맞아 영등포 타임스퀘어 ‘평화의 소녀상’ 찾아 헌화한 뒤 묵념했다.

‘평화의 소녀상’은 지난 해 10월 위안부 할머님들께 위로를 전하고, 구민들에게 인권과 평화의 역사를 되새기고자 하는 취지로 세워졌다.

이날 채 구청장은 소녀상 관리상태를 점검, 소녀상이 손상되지 않도록 철저한 관리를 당부했다.

아울러 위안부 피해자들의 존엄 회복을 위한 지원책 마련에 최선의 노력 다하겠다고 전했다.

