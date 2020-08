[아시아경제 이기민 기자] 이윤태 전 삼성전기 삼성전기 009150 | 코스피 증권정보 현재가 138,000 전일대비 500 등락률 +0.36% 거래량 481,460 전일가 137,500 2020.08.14 15:30 장마감 close 사장이 올해 상반기 보수로 48억1400만원을 수령했다.

14일 삼성전기 반기보고서에 따르면 이 전 사장은 올해 상반기 급여 3억2500만원, 상여금 7200만원, 복리후생비 800만원, 퇴직금 44억900만원 등 총 48억1400만원을 받았다.

삼성전기 관계자는 "임원처우규정에 따라 직급, 위임업무의 성격, 위임업무 수행결과 등을 고려해 이 전 사장의 보수를 결정했다"며 "1월에는 7220만원, 2~6월까지 매월 5050만원의 급여를 책정해 지급했다"고 설명했다.

같은 기간 유진영 고문은 14억6700만원, 가철순 고문은 9억8000만원, 조순진 자문역은 5억1600만원을 보수로 지급 받았다.

