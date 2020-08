'악의 꽃' 서현우의 재발견, 무서운 몰입력

[아시아경제 이이슬 기자] 배우 서현우가 ‘악의 꽃’에서 무서운 몰입력으로 존재감을 드러내고 있다.

서현우는 지난 13일 방송된 tvN 수목드라마 ‘악의 꽃’(극본 유정희, 연출 김철규)에서 김무진 기자로 분해 연쇄살인사건 목격자 독점 인터뷰에 성공했다.

이날 김무진은 진짜 살인범 박경춘(윤병희)에게 뒤통수를 가격당하고 읍내 병원에서 치료를 받던 중, 엄청난 정보를 얻게 됐다. 참고인 조사차 그를 찾아온 형사가 순경 시절 연주시 연쇄살인사건 수사팀에 있었고, 취재에 나섰다.

김무진은 형사와 술잔을 기울이며 취재에 나섰고, 거하게 취했지만 화장실에 가는 척 빠져나와 정보를 팔뚝에 기록하는 모습을 보였다. 이를 통해 연주시 연쇄살인사건의 마지막 피해자 정미숙의 납치 현장을 목격한 장영희를 알게 됐다.

무진은 목격자를 찾아가 18년 전 본 그대로를 말해달라 청했지만, 쉽게 입을 열지 않았다. 하지만 포기하지 않았다. 그는 “신고했을 때 경찰이 제대로 수사만 했어도 미숙을 구할 수 있었을 것”이라며 “18년 전 경찰의 부실수사를 파헤치고자 한다”며 설득을 시도했다.

하지만 장영희는 증언이 불러올 화를 두려워했다. 이에 무진은 “도민석(최병모)은 예전에 죽었어요”라며 안심시켰지만, 영희는 “그 놈 말고”라며 공범 가능성을 언급했다.

마침내 용기 낸 목격자가 무진을 찾아와 18년 전 녹음된 집전화 자동응답기 테이프를 건넸다. 그 안에는 목격자를 협박하는 한 남성의 목소리가 담겨 있었다. 과거 그녀가 갑자기 기억나지 않는다며 진술을 번복한 이유였다.

백희성(이준기 분)과의 랜선 호흡도 빛났다. 무진은 박병춘에게 납치당해 온갖 고초를 겪고도 살아나온 희성과의 통화에서 “난 이번에 너 진짜 죽을 줄 알았거든, 참 건강해”라며 놀라움을 표하면서도, 경찰 조사를 대비해 입을 맞추자며 “읊어보라”라며 미묘한 브로맨스를 펼쳤다.

이처럼 서현우는 능청스럽게 취재를 이어가다가도 중요한 순간에 진지하게 몰입하는 무진을 집중력 있게 잘 그러냈다.

