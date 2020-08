[아시아경제 호남취재본부 김현 기자] 전남 해남 우황리공룡박물관이 노란 해바라기 물결로 가득찼다. 해바라기 단지는 박물관 야외공원 유휴지 1만㎡에 조성돼 박물관을 찾는 관람객들의 새로운 명소가 되고 있다.

호남취재본부 김현 기자 khyeon0424@hanmail.net