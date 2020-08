[아시아경제 이민지 기자] 효성오앤비 효성오앤비 097870 | 코스닥 증권정보 현재가 9,310 전일대비 220 등락률 -2.31% 거래량 211,969 전일가 9,530 2020.08.14 15:30 장마감 close 는 올해 영업이익으로 21억1129만원을 기록해 전년동기대비 41%늘었다고 14일 공시했다. 매출액은 292억원으로 3% 증가했고 순이익은 14% 감소한 15억원을 기록했다. 효성오앤비 효성오앤비 097870 | 코스닥 증권정보 현재가 9,310 전일대비 220 등락률 -2.31% 거래량 211,969 전일가 9,530 2020.08.14 15:30 장마감 close 의 결산월은 6월이다.

회사 측은 “매출 상승과 판매관리비 감소로 인해 이익이 늘었다”며 “연결 기업의 기타비용이 늘면서 순이익은 줄었다”고 설명했다.

