콘진원, 나주시 수해지역 복구 지원·성금 전달

[아시아경제 김흥순 기자] 한국콘텐츠진흥원은 집중호우로 피해를 입은 전남 나주시 수해지역의 피해복구를 지원하고 성금을 전달했다고 14일 밝혔다.

정경미 부원장과 박지수 상임감사를 비롯한 콘텐츠진흥원 임직원 20여명은 전날 나주시 다시면 일대에 위치한 산두노인회관을 찾아 수해로 피해를 입은 가구의 집기류 청소와 토사 제거 등 현장 일손을 도왔다. 또 나주지역 수재민들을 위한 성금 모금에도 동참했다. 성금은 나주시 안전재난과를 통해 지역 수재민들에게 전달될 예정이다.

나주에는 콘텐츠진흥원 본원이 있다. 김영준 콘텐츠진흥원장은 "이번 수해로 많은 피해를 입은 지역민들께 깊은 위로의 말씀을 전한다"며 "앞으로도 지역사회 일원이자 공공기관으로서 사회적 책임을 충실히 이행하겠다"고 말했다.

