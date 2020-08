경남교육청, 9월 1일자 교육공무원 454명 인사 결정

유·초·중 교(원)장급 206명, 교(원)감급 136명, 교사 112명 발표

[아시아경제 영남취재본부 황최현주 기자] 경남교육청은 14일 유·초·중등 교(원)장급, 교(원)감급, 수석교사, 교사 등 교육공무원 454명에 대한 2020년 9월 1일자 정기인사를 단행했다.

청은 그동안 준비해 온 미래 교육을 위해 본청 또는 교육지원청에서 폭넓은 교육행정 경험자를 재신임했으며, 지역의 특성을 잘 알고 청렴과 교육철학을 겸비한 역량 있는 교육장을 4개 지역에 새로 임명했다.

주요 인사 내용으로는 본청 박다미 유아특수교육과장, 안태환 창의인재과장에 심현호 체육예술건강과장을 각각 발령했다. 또한 교육지원청 교육장은 류민화 통영교육장, 왕수상 창녕교육장, 백운현 하동교육장, 정진용 거창교육장을 각각 발령했다.

청은 교육전문직원을 포함한 교(원)장?교(원)감급 관리자 인사 중에서 유치원 원장급 10명, 초등 교장급 113명, 중등 교장급 83명, 유치원 원감급 8명, 초등 교감급 63명, 중등 교감급 65명, 유치원 신규교사 21명, 초등 신규교사 83명, 중등 신규교사 8명 등 모두 454명이 승진, 전보 또는 전직으로 근무지를 이동했다.

박종훈 교육감은 “현장 지원 중심의 인사로 학생을 중심에 두고 변화하는 교육환경 속에서 교육에 전념하는 교직 문화를 조성하고 교육 혁신을 통해 아이들이 행복한 교육을 실현하겠다”고 말했다.

영남취재본부 황최현주 기자 hhj2524@asiae.co.kr