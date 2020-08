[세종=아시아경제 김현정 기자] 정부가 14일 신임 농촌진흥청장에 허태웅 한국농수산대학 총장을 임명했다.

경남 합천 출신인 허 신임 청장은 서울 서라벌고, 서울대 농학과, 서울대 환경보건학 석사를 졸업했으며, 학부 재학중 23회 기술고시를 합격한 바 있다.

1989년 당시 농림수산부 유통정책과에서 공직을 시작했으며, 과수화훼과ㆍ농촌인력과 등을 거쳐 농림부 경영인력과장ㆍ협동조합과장ㆍ축산경영과장ㆍ과학기술정책과장ㆍ농림축산검역본부 식물검역부장 등을 거쳤다.

2012년 미국 오레곤주 정부 파견 이후 농식품부 정책기획관ㆍ대변인ㆍ유통소비정책관ㆍ청와대 농축산식품비서관ㆍ농식품부 식품산업정책실장 등 요직을 맡았고, 2018년 1월 한국농수산대학 총장에 선임된 바 있다.

