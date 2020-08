[공시+] 제이앤티씨, 상반기 영업이익 593억원…전년比 17513% 성장

[아시아경제 이민지 기자] 3D 커버글라스 및 스마트폰 커넥터 전문기업 제이앤티씨 제이앤티씨 204270 | 코스닥 증권정보 현재가 13,150 전일대비 1,050 등락률 -7.39% 거래량 1,254,407 전일가 14,200 2020.08.14 10:28 장중(20분지연) close 가 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 상황에서도 큰 폭의 실적개선을 이뤘다.

14일 공시를 통해 제이앤티씨 제이앤티씨 204270 | 코스닥 증권정보 현재가 13,150 전일대비 1,050 등락률 -7.39% 거래량 1,254,407 전일가 14,200 2020.08.14 10:28 장중(20분지연) close 는 올해 상반기 연결기준 영업이익으로 593억원을 기록해 전년대비 17513% 늘었다고 밝혔다. 매출액은 1992억원으로 같은 기간 51.11% 증가했고 순이익도 3353.19% 증가한 601억 원을 기록했다.

분기 기준으로 봐도 실적 개선세는 뚜렷했다. 올해 2분기 연결기준 매출액은 943억 원으로 전년 동기 565억 원 대비 66.80% 증가했다. 영업이익과 당기순이익은 각각 225억 원으로 전년 동기의 영업손실 121억 원, 당기순손실 115억 원에서 흑자전환 했다.

제이앤티씨 제이앤티씨 204270 | 코스닥 증권정보 현재가 13,150 전일대비 1,050 등락률 -7.39% 거래량 1,254,407 전일가 14,200 2020.08.14 10:28 장중(20분지연) close 관계자는 “상반기 코로나19 우려에도 불구하고 커버글라스 부문 매출은 오히려 증가했다”면서도 “다만 일시적인 재고충당금 증가 등으로 전 분기 대비 이익은 감소했다”고 설명했다.

제이앤티씨 제이앤티씨 204270 | 코스닥 증권정보 현재가 13,150 전일대비 1,050 등락률 -7.39% 거래량 1,254,407 전일가 14,200 2020.08.14 10:28 장중(20분지연) close 는 최근 차량용 3D 일체형(47인치) 커버글라스 제품 납품 준비를 완료했다. 회사 측은 커버글라스 매출 성장이 지속될 것으로 예상하고 있으며, 코로나19 영향에 따른 생산지연 등으로 전분기 대비 감소한 커넥터 사업도 하반기에 신규 모델 생산이 확대되면서 정상화될 것으로 내다보고 있다. 아울러 제이앤티씨 제이앤티씨 204270 | 코스닥 증권정보 현재가 13,150 전일대비 1,050 등락률 -7.39% 거래량 1,254,407 전일가 14,200 2020.08.14 10:28 장중(20분지연) close 는 초박막강화유리(UTG) 사업 및 신규 아이템 등의 사업 다각화를 준비하고 있어 향후에도 지속적인 성장을 기대하고 있다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr