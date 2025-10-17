연 4%대 금리로 400% 레버리지는 물론 신용미수대환까지

개인투자자들 사이에서 주식자금대출인 '스탁론'에 대한 관심이 높아지고 있다. 스탁론은 자기자본 포함 최대 400% 레버리지 투자가 가능한 증권 연계신용 상품으로 기회를 제대로 살리는 투자 고수들 사이에서 많이 알려져 있다.

그러나 과거 대비 높아진 금리와 DSR 규제까지 겹치며 개인 투자자들은 여전히 투자금 융통에 어려움을 겪고 있는 상황이다.

하지만 언제나 방법은 있다. 21년 연속 스탁론 업계 1위를 지키고 있는 하이스탁론이 연 4%대 최저금리 상품은 물론 DSR 미적용 상품까지 함께 출시하며 선택의 폭을 넓힌 것이다.

◆ 하이스탁론, 연 4%대 업계 최저금리로 추가 투자금은 물론 신용미수 대환까지!

'하이스탁론'에서 누구나 부담 없이 스탁론을 경험할 수 있도록 연 4%대 업계 최저금리로 이용 가능한 증권 연계신용 상품을 출시했다. 주식매입은 물론 증권사 미수/신용 대환 모두 가능하며 신용등급 차등 없이 자기 자본 포함 최대 4배까지 활용할 수 있다.

이와 함께 DSR 한도 때문에 기존 스탁론 이용이 어려웠던 투자자들을 위해 DSR 무관하게 이용 가능한 상품도 취급 중이다. 그리고 대체거래소(NXT)를 이용 중인 투자자들도 활용이 가능하다.

하이스탁론의 다양한 맞춤 상품에 대해 알고 싶은 투자자들은 고객상담센터(☎1566-5113)로 연락하면 대출 여부와 상관없이 24시간 언제든 전문상담원과 편리한 상담이 가능하다.

○ 연 4%대 업계 최저금리 상품 출시

○ DSR 무관 상품 취급 중

○ 21년 연속 시장 점유율 1위, 16년 연속 대한민국퍼스트브랜드 대상

○ 증권사 미수/신용 실시간 상환

○ 대체거래소(NXT) 거래 가능

○ 믿을 수 있는 상담품질보증제

* 하이스탁론 상담센터 : 1566-5113

바로가기 : https://www.hisl.co.kr/5113

제닉스로보틱스 제닉스로보틱스 381620 | 코스닥 증권정보 현재가 15,290 전일대비 570 등락률 -3.59% 거래량 1,425,327 전일가 15,860 2025.10.17 10:03 기준 관련기사 최대 4배 투자금을 연 4%대 최저금리로! 증권 신용미수대환도 가능![특징주]제닉스, 코스닥 상장 첫날 공모가 대비 40% '↑' 전 종목 시세 보기 close , 엔젤로보틱스 엔젤로보틱스 455900 | 코스닥 증권정보 현재가 30,650 전일대비 1,450 등락률 -4.52% 거래량 352,204 전일가 32,100 2025.10.17 10:03 기준 관련기사 투자금 마련을 연 4%대 부담 없는 금리로...반대매매 위기도 당일 해결연 4%대 금리로 투자 여력 확대! 신용미수 대환까지 당일 해결스스로 걸어온 로봇, 하반신 장애인을 일어나게 하다 전 종목 시세 보기 close , 티엑스알로보틱스 티엑스알로보틱스 484810 | 코스닥 증권정보 현재가 17,170 전일대비 30 등락률 +0.18% 거래량 310,108 전일가 17,140 2025.10.17 10:03 기준 관련기사 주식자금이 더 필요하다면? 연 4%대 최저금리로 최대 4배까지![특징주]아마존 제친 쿠팡 '비밀무기' 티엑스알로보, 센 놈이 등장했다 전 종목 시세 보기 close , 휴림로봇 휴림로봇 090710 | 코스닥 증권정보 현재가 4,615 전일대비 440 등락률 +10.54% 거래량 50,541,035 전일가 4,175 2025.10.17 10:03 기준 관련기사 트럼프발 리스크에도 흔들림 없는 코스피, 실적 모멘텀이 버틴다추가 투자금, 신용미수대환을 연 4%대 최저금리로...NXT 이용자도 활용 가능휴림로봇·이큐셀 "스마트물류 자동화 '실전 데모라인' 가동, 고객 검증 본격화" 전 종목 시세 보기 close , 제이앤티씨 제이앤티씨 204270 | 코스닥 증권정보 현재가 27,100 전일대비 850 등락률 -3.04% 거래량 170,602 전일가 27,950 2025.10.17 10:03 기준 관련기사 제이앤티씨, 국내 첫 반도체 유리기판 공장 완공…"하반기 양산 돌입"[클릭 e종목]"제이앤티씨, 내년 본격적인 실적 성장…목표가 상향"[특징주]제이앤티씨, 유리기판 첫 샘플 공급…"타사와 비교할 수 없는 독보적 기술력" 전 종목 시세 보기 close

