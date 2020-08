6000명 이상 동시 접속

[아시아경제 한진주 기자] KT가 갤럭시노트20 출시를 기념해 지난 13일 '비대면 라이브 토크쇼’를 개최했다고 밝혔다.

이날 비대면 라이브 토크쇼에는 박명수, BJ 최군, BJ 유서니가 출연해 이목을 끌었다. 이번 출시 행사는 다양한 볼거리를 제공하면서 6000여명의 시청자들이 동시 접속했다. KT는 행사에 참여한 고객들에게 추첨을 통해 ▲KT 5G 요금제 1년 지원 ▲갤럭시노트20 미스틱레드 ▲갤럭시워치3 등 다양한 경품을 제공했다.

