기재차관 "장마 끝난 뒤 농산물 가격 신속히 안정될 것"

김용범 기획재정부 제1차관, 제21차 정책점검회의

[아시아경제 김현정 기자] 김용범 기획재정부 제1차관이 최근 집중호우 여파로 가격이 오르고 있는 농산물 값이 신속하게 안정될 수 있다고 내다봤다.

김 차관은 14일 '제21차 혁신성장 전략점검회의 겸 정책점검회의 겸 제 7차 물가관계차관회의'를 개최하고 "최근 산지 기동반을 통해 주요 재배지를 점검한 결과다행스럽게도 배추 등 농산물 작황이 나쁘지 않다고 한다"면서 이 같이 말했다.

그는 "장마가 끝난 후 생산과 출하 등이 본격적으로 정상화된다면 신속한 가격 안정도 기대해 볼 수 있는 상황"이라면서 "보관?비축이 어려워서 가격이 크게 상승한 상추 등 시설채소의 경우생산지가 전국에 걸쳐 있고, 생육기간이 짧다. 향후 충분한 일조량이 확보된다면단기간 내에 수급안정도 가능할 수 있다"고 설명했다.

다만 예년에 비해 긴 장마와 집중호우에 이어 태풍과 폭염으로 추가 피해가 발생할 수 있다는 점에 대해서는 우려를 나타냈다. 그러면서 "정부는 농산물 수급 및 가격 동향을 면밀하게 점검하면서공급물량 확대, 생산지원 등 수급안정에 만전을 기하겠다"면서 "농산물 가격 할인 행사와 농산물 할인쿠폰 지급 등을 통한 소비자 부담완화도 적극 추진해 나갈 계획"이라고 강조했다.

올해 하반기에는 빠른 재정 집행과 내수회복, 하반기 경제정책방향 과제 추진에 역점을 두고 정책을 추진하겠다는 계획도 밝혔다. 김 차관은 "하반기에 확실한 경기반등을 이뤄내기 위해서는 남은 과제들을 속도 높여 집행하며 현장에서 확실한 이행이 담보도리 수 있도록 하는 것이 무엇보다 중요할 것"이라면서 "예산과 3차 추경사업들의 자금배정과 집행관리 상황을 정기적으로 점검해 조속한 집행과 이·불용 최소화에 총력을 기울이겠다"고 설명했다. 이어 "8대 소비쿠폰 집행, 농·수산물 소비촉진 행사 지역사랑 상품권ㆍ온누리 상품권 추가 발행 등이 17일 임시공휴일, 추석연휴 등과 시너지 효과를 내도록 적극적 홍보와 방역ㆍ안전관리에 만전을 기할 것"이라고 덧붙였다.

또한 "이번주 발표한 서비스산업 해외진출방안에 이어 공공계약제도 3대 혁신방안, 바이오산업 육성방안 등도 차질 없이 준비할 것"이라면서 "투자 지원을 담은 세법개정안 등주요 입법과제가 조속히 시행되도록 국회와의 소통과 부처 간 협업을 강화하겠다"고 역설했다.

김현정 기자 alphag@asiae.co.kr