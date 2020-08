[아시아경제 이승진 기자] 롯데그룹은 13일 황영근 롯데하이마트 영업본부장 전무를 롯데하이마트 신임 대표이사에 내정했다고 밝혔다.

황영근 전무는 지난 1992년 롯데백화점에 입사해 리빙패션부문장, 일산점장 등을 지냈다. 2015년부터 롯데하이마트 가전부문장과 2019년 상품본부장을 역임하고 올해부터 영업본부장으로 재직 중이다.

▲1967년생 ▲중앙대 신문방송학 ▲1992년 롯데백화점 입사 ▲2011년 롯데백화점 일산점장 ▲2015년 롯데하이마트 상품전략 ▲2020년 롯데하이마트 영업본부장

