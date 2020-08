한전 2분기 영업이익 3898억원…2개 분기 연속 흑자(종합)

증권가 '적자' 컨센서스 뛰어넘은 깜짝 실적

연료비 하락 덕에 전력구매비 2.5조 감소

원전 이용률 전년比 1.7%P↓

한전 "탈원전보다 연료비 영향 많이 받는다는 뜻"

전기요금 체계 개편 시사

한전 "연료비 연동제 등 전기료 개편 노력"

[아시아경제 문채석 기자] 한국전력 한국전력 015760 | 코스피 증권정보 현재가 21,550 전일대비 850 등락률 +4.11% 거래량 12,437,130 전일가 20,700 2020.08.13 15:30 장마감 close 이 2분기에 흑자를 내면서 두 분기 연속 흑자를 기록했다.

한국전력은 2분기 연결 영업이익이 전년 동기 대비 흑자전환한 3898억원이라고 13일 공시했다.

1분기 4306억원 흑자에 이은 두 분기 연속 흑자다. 증권가 컨센서스(예상치)인 708억원의 영업적자를 뛰어넘은 결과다.

2분기 실적만 보면 3년 만에 흑자전환에 성공했다. 연결 영업이익 3898억원을 기록해 지난 2018년 -6871억원, 지난해 -2987억원과는 다른 성적을 냈다.

상반기 연결 영업이익은 8204억원이다. 지난해 9285억원의 영업손실을 낸 것과는 대조적인 모습이다. 매출액은 28조1657억원으로 지난해 같은 기간보다 0.5% 감소했다.

유가 하락으로 발전 자회사 연료비와 민간발전사 전력구매비가 상반기에 2조5637억원 감소해 실적이 늘었다. 연료비는 유연탄, 액화천연가스(LNG) 등 연료 가격이 내리면서 지난해 상반기보다 1조4000억원 감소했다.

단, 겨울철 미세먼지 감축 대책에 따라 발전 단가가 싼 석탄발전량이 줄어든 점은 실적 제약 요인으로 작용했다.

원전 이용률도 77.6%로 지난해 상반기보다 1.7%포인트 하락했다. 한전은 이를 탈원전 때문에 적자를 본 게 아니라는 방증이라고 해석했다.

한전 관계자는 "원전 이용률이 소폭 하락했음에도 저유가로 실적이 개선됐다"며 "이는 한전 실적이 원전 이용률보다는 국제 연료 가격에 크게 영향을 받는 것을 보여준다"고 설명했다.

전력구매비의 경우 민간발전사회사로부터의 구매량은 비슷했지만, 유가 하락 등으로 1조2000억원 감소했다.

신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 장기화로 소비가 위축되면서 전력 판매량은 2.9% 줄었다. 이에 따라 전기판매 수익은 2000억원 감소했다.

산업용은 4.9% 줄었고, 교육용 -16.2%, 일반용 -1.8% 등도 감소했다. 재택근무가 늘면서 주택용은 5.2% 늘었다.

온실가스 배출 비용 등 전력 공급에 따른 필수적인 운용 비용은 7000억원 증가했다.

한전 관계자는 "환율이 안정되고, 저유가 수준이 이어진다면 하반기에도 실적 개선 추세가 이어질 것"이라며 "신기술 확대, 일하는 방식 개선 등을 통해 전력공급 비용 최소화를 위한 경영 효율화를 지속해서 추진하겠다"고 말했다.

이어 "연료비 연동제 등 합리적인 전기요금 체계개편을 위해 노력해 나갈 것"이라고 덧붙였다.

세종=문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr