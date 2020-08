[아시아경제 오현길 기자] 삼성생명 삼성생명 032830 | 코스피 증권정보 현재가 71,900 전일대비 12,500 등락률 +21.04% 거래량 7,115,620 전일가 59,400 2020.08.13 15:30 장마감 close 은 상반기 당기순이익이 7264억원으로 전년 동기 대비 8.5% 감소했다고 13일 밝혔다.

매출액은 18조100억원으로 지난해 같은 기간보다 9.2% 증가했지만 영업이익은 9246억원으로 4.6% 줄었다.

2분기 순이익은 지난해 같은 기간보다 44.8% 늘어난 4698억원을 기록했다. 매출액은 7조6384억원으로 8.2% 감소했으며, 영업이익은 35.6% 신장한 5500억원이다.

