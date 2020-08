13일 서울 강남구 코엑스에서 개막한 '2020 초등교육박람회 에듀테크쇼'를 찾은 아이들이 키 성장에 도움을 주는 기구체험을 하고 있다. 이번 박람회는 150여개 교육업체·기관·단체 등이 참가하며 최신 기술과 콘텐츠를 반영한 교육제품을 선보인다./김현민 기자 kimhyun81@

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.