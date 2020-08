13일 서울 성동구 비트플렉스 야외 주차장에서 SK텔레콤 주최로 열린 '갤럭시노트20 5G 드라이브 스루 행사'에서 고객들이 갤럭시노트20을 받고 있다. /문호남 기자 munonam@

