이용관 블루포인트파트너스 대표, '소부장으로 스타트업 하기' 주제 강연

[아시아경제 김철현 기자] 한국엔젤투자협회(회장 고영하)는 팁스 창업팀 대상으로 민간투자 유치 기회를 제공하기 위해 13일 팁스타운 S6 1층에서 기업설명회(IR) 데모데이 행사 '팁스밋업'을 개최한다고 밝혔다.

이번 행사에는 이용관 블루포인트파트너스 대표와 소재·부품·장비 분야 팁스 창업팀 4개사, 일반 창업팀 1개사를 비롯해 벤처캐피털, 엑셀러레이터, 투자 유관기관 관계자 등 약 30여 명이 참석한다.

먼저 이용관 대표가 '소부장으로 스타트업 하기'를 주제로 강연하며, 이후에는 IR 데모데이 및 팁스 창업팀과 투자자 간 네트워킹이 진행된다. IR 데모데이에 참가한 소부장 분야 팁스창업팀은 와이젯, 리베스트, 씨에이티빔텍, 모어씽즈 등이며 일반창업팀으로는 로보트리가 참석한다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr