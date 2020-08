SK매직, '스스로 직수 정수기' 출시

자동 살균 듀얼 안심 케어

[아시아경제 김대섭 기자] SK매직은 자동 살균 기능인 듀얼 안심 케어가 가능한 '스스로 직수 정수기'를 출시한다고 13일 밝혔다.

이번 신제품은 전문적인 방문 관리 서비스와 동일한 '직수관 전해수 살균'과 '코크 자외선(UV) 살균' 등이 정수기 자체적으로 가능하다. 필터 도 자가교체가 가능하다. 사용자의 선택에 따라 방문관리 서비스를 '방문형(4개월)'과 '셀프형(12개월)' 형태로 제공한다.

스스로 직수 정수기는 오염과 부식, 세균에 강한 스테인리스 직수관을 적용했다. 전해수 자동 살균 기능인 '직수관 전해수 안심케어' 가 5일마다 주기적으로 직수관에 전해수를 주입해 자동 살균한다. 사용자의 필요에 따라 버튼 하나로 언제든 추가 살균도 가능하다.

'유로 순환 케어' 시스템도 갖췄다. 3시간 동안 취수가 없으면 유로에 있는 모든 물을 자동으로 배수해 깨끗하고 위생적인 직수관 상태를 유지하는 데 도움을 준다.

필터는 2단계로 구성된 '첨단 나노 필터 시스템'을 적용했다. 몸에 좋은 미네랄은 유지하고, 물속 유해한 박테리아와 바이러스 등은 완벽하게 제거한 신선한 물을 제공한다는 게 회사의 설명이다. 필터 교체도 손쉽게 할 수 있다. 교환 시기에 맞춰 정기 배송된 필터를 가볍게 돌려 꽂기만 하면 된다. 정수기 전면부만 열어 필터를 교체하면 된다.

SK매직 관계자는 "정수기 크기가 슬림해 좁은 주방 공간에도 설치 가능하다"며 "음용 스타일과 상황에 맞춰 출수가 가능한 메모리 출수와 사용자 사용 환경에 맞춘 3단계 온수 시스템 등 다양한 기능도 포함돼 있는 제품"이라고 말했다.

김대섭 기자 joas11@asiae.co.kr