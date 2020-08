성남시, 무료 와이파이 공공장소 확대

[아시아경제(성남)=이영규 기자] 경기 성남시가 무료로 와이파이를 사용할 수 있는 공공장소를 확대한다.

성남시는 최근 7개월 간 335곳 공공장소에 무선인터넷 접속장치(AP) 368대를 추가 설치했다고 13일 밝혔다.

이들 지역은 주로 시민들이 설치 요청한 곳과 많은 사람이 이용하는 공공장소다.

이로써 성남시의 공공와이파이 서비스 지역과 설치 대수는 1764곳, 2617대로 늘게 됐다.

시는 2013년부터 무료 공공와이파이 구축사업을 펴 현재 시내버스 839대, 시내ㆍ광역버스 정류장 400곳, 공원 81곳, 문화ㆍ체육시설 14곳, 탄천 주변 35곳, 전통시장 26곳 등에서 서비스를 이용할 수 있다.

시의 공공와이파이를 이용하려면 스마트폰의 Wi-Fi 설정에서'G_PublicWiFi@SeongNam' 또는 'Public WiFi Free'를 선택하면 된다.

와이파이 초기 접속 화면에 시정 홍보 기능을 추가해 성남시가 추진 중인 청년 학자금 대출 장기연체자 지원, 사회복지대상자 재활용 자전거 무상지원 사업 정보 등도 제공한다.

시는 통신사의 망을 거치지 않고 시민 누구나 와이파이를 무료로 이용할 수 있도록 공공장소에 AP를 지속 확대 설치할 계획이다.

노후 공공 와이파이 교체 사업도 병행한다.

