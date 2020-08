[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 경북 포항시는 환경부에서 추진하는 '2020년 재활용품 품질개선 지원사업' 참여자를 모집한다고 12일 밝혔다.

포항 지역 모집 인원은 공동주택 재활용폐기물 분리배출 관리 지원사업에 장애인 5명을 포함한 110명, 재활용선별장 자원관리 도우미 지원사업에 4명 등 총 114명이다. 참여 희망자는 오는 14일까지 한국환경공단 대구경북지역본부에 이메일 또는 팩스로 신청하면 된다.

선발된 참여자는 12월14일까지 약 4개월 동안 공동주택의 재활용폐기물의 올바른 배출을 위한 품질관리 또는 민간 재활용선별장재활용품 품질개선 업무를 담당한다.

신정혁 포항시 자원순환과장은 "이번 재활용품 품질개선 지원사업이 재활용품 품질향상에 큰 도움이 될 것으로 기대한다"며 시민들의 많은 참여를 당부했다.

영남취재본부 박동욱 기자 pdw1201@asiae.co.kr