경기주택도시公, 새 단체협약 체결

[아시아경제(수원)=이영규 기자] GH(경기주택도시공사)가 12일 새로운 단체협약을 체결했다.

GH 노사는 이날 경기지방노동위원회 조정(안)을 반영한 새로운 단체협약을 체결하고 노사 간 새로운 상생과 화합의 길을 모색하기로 했다고 밝혔다.

이번에 체결된 단체협약은 '노동조합은 경영권을 존중하고, 공사는 노동권을 보장하는 건전한 노사관계 정립'에 초점을 맞췄다.

또 GH는 차별 없는 비정규직 제도개선의 경기도 정책방향에 부응하기 위해 비조합원인 계약직원 처우개선을 위해 급여체계를 변경하기로 했다.

이헌욱 GH 사장은 "GH는 노사간 화합으로 경기도민의 행복과 주거안정을 위해 더욱 노력할 것"이라며 "특히 경기도 기본주택 추진을 통한 안정된 주거서비스 제공과 더불어 3기 신도시 등 국가 정책사업 수행을 위해 경기도 정책실행기관으로서의 역할에 더욱 매진하도록 노동조합과 노력하겠다"고 강조했다.

