[아시아경제 박소연 기자] SK에너지는 지난달 2일부터 29일까지 진행한 국민 참여형 캠페인 'SK오일로패스 시즌2'가 성공적으로 마무리됐다고 12일 밝혔다.

이번 캠페인에는 약 11만5000여건에 달하는 국민 응원 메시지가 접수됐으며 오일로패스 홈페이지 방문 건수는 약 250만건이었다.

SK에너지는 캠페인 참여 건수에 따라 의사, 간호사, 요양보호사, 수어통역사 등 '코로나 영웅' 3800여명에게 10만원 상당의 SK오일로패스를 전달했다.

조경목 SK에너지 사장은 "작년 뜨거운 청춘을 응원한 SK오일로패스가 올해는 코로나로 힘든 국민들과 방역 일선에서 고생하는 코로나 영웅들에게 행복에너지로 전달된 것 같아 보람을 느낀다"고 말했다.

