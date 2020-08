靑 수석 퇴임 인사, 김연명 "저는 학교로" 윤도한 "저는 동네 아저씨로"

김연명 사회수석, 문재인 정부 정책 성과 강조…윤도한 국민소통수석 "문재인 정부 성공이 대한민국 민주주의 발전"

[아시아경제 류정민 기자] "내일 학교로 가서 복직 신고를 하고 9월 강의를 준비하겠다." 중앙대 교수 출신인 김연명 청와대 사회수석은 12일 춘추관을 찾아 퇴임 인사를 전했다. 김 수석은 청와대에서 나오자마자 대학에 가서 강의를 하겠다면서 학자 출신다운 포부를 전했다.

김 수석은 "존경하는 문재인 대통령과 국정철학을 공유하면서 정책을 펼 수 있는 게 개인적으로 영광이고, 학자로서 정책실무를 맡은 것도 영광이었다"고 소회를 밝혔다. 김 수석은 문재인정부 혁신적 포용국가의 이론적 틀을 만들고 전파한 게 가장 의미 있는 일이었다고 평가했다.

유치원 집단 휴진 사태, 미세먼지 대책 마련, 대학입시 공정성 대책, 마스크 문제 해결 등 굵직한 이슈를 하나하나 열거하면서 어려움 속에서 문제를 해결하고자 했던 과정에 대해 설명했다.

김 수석은 "세계적으로 긍정적 평가를 받은 코로나19 대응에서 성과를 거둔 것을 뿌듯하게 생각한다. 생각지도 못했던 마스크 문제로 골치가 아팠는데 잘 마무리돼서 기쁘게 생각한다"면서 "최근 의과대학 정원 확대 문제로 어느 순간 결정된 게 아니고 재임하면서 1년 가까이 데이터 분석하고 부처와 토의하면서 내놓았다"고 설명했다.

윤 수석은 소탈한 메시지를 통해 퇴임의 변을 전했다. 윤 수석은 "(김 수석은 학교로 돌아간다고 했는데) 저는 다시 동네 아저씨로 돌아간다"면서 "(언론인들과 만나게 된다면) 지금까지 할 수 없었던 얘기를 할 수도 있을지 모르겠다"고 말했다.

윤 수석은 "대한민국에서 민주정부는 짧은 역사를 갖고 있다. 문재인 정부는 민주주의를 발전시킨 민주주의 전형이자 모범"이라고 평가했다.

특히 윤 수석은 "권력형 비리는 사라졌다. 제가 안에서 보고 느끼고 경험한 결과 어느 정부보다 깨끗하다고 자부한다"면서 "밖에서 문재인 정부 성공을 위해 노력하겠다. 문재인 정부 성공이 대한민국 민주주의 발전이라고 확신하기 때문"이라고 강조했다.

