시간외상승종목으로 최근동향 및 내일 뜰 종목 예측

AI투자비서 라씨로는 시간외거래가 끝나자마자 매일 급등한 상위 종목들을 한눈에 볼 수 있게 정리해 제공한다.

당일 장마감 후, 호재성 기사나 공시가 발표된 기업은 종종 시간외 단일가 거래에서 강세를 보인다. 그리고 그런 흐름이 익일까지 이어지는 경우가 많아 ‘시간외급등주’에 대한 개인 투자자들의 관심이 높다.

AI라씨로 분석에 따르면 8월 11일 시간외 단일가 매매에서 크게 상승한 한솔홀딩스(004150), SKC솔믹스(057500) 등이 시간외 등락률이 높은 것으로 나타났다.

현재 구글 플레이스토어에서 AI라씨로 앱을 다운 받으면 해당 정보가 나왔을 때 실시간으로 알림을 받을 수도 있다.

[투자자 관심 종목]

한솔홀딩스 한솔홀딩스 004150 | 코스피 증권정보 현재가 3,525 전일대비 115 등락률 +3.37% 거래량 6,006,757 전일가 3,410 2020.08.12 15:30 장마감 close , SKC 솔믹스 SKC 솔믹스 057500 | 코스닥 증권정보 현재가 6,190 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 6,190 2020.08.12 15:30 장마감 close , 원풍물산 원풍물산 008290 | 코스닥 증권정보 현재가 2,520 전일대비 580 등락률 +29.90% 거래량 11,175,659 전일가 1,940 2020.08.12 15:30 장마감 close , 파인디앤씨 파인디앤씨 049120 | 코스닥 증권정보 현재가 2,100 전일대비 155 등락률 +7.97% 거래량 8,111,413 전일가 1,945 2020.08.12 15:30 장마감 close , 와이팜 와이팜 332570 | 코스닥 증권정보 현재가 17,400 전일대비 900 등락률 -4.92% 거래량 5,025,919 전일가 18,300 2020.08.12 15:30 장마감 close

※ 본 내용은 아시아경제 편집 방향과 무관하며, 모든 책임은 정보 제공자에게 있습니다.