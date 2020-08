KB금융, 차기 회장 후보 추천 절차 착수…28일 4명 최종 후보로 확정

윤종규 회장 11월 20일 임기 만료

[아시아경제 박선미 기자]KB금융지주 회장후보추천위원회(이하 회추위)는 오는 11월 20일로 임기가 만료되는 윤종규 회장의 후임 인선을 위해 12일 회의를 열고 세부 준칙을 마련했다.

12일 KB금융지주에 따르면 이날 회의에서 사외이사 7인 전원으로 구성된 회추위는 이해관계자와의 소통 결과를 바탕으로 회장 후보 추천 일정과 후보자군 평가 및 선정 방법 등 구체적인 절차를 담은 ‘회장 후보 추천 절차 세부 준칙’을 의결했다.

회추위는 오는 28일에 회의를 열고 지난 4월에 확정한 내·외부 각각 5인 총 10인의 후보자군 중에 대한 평가를 실시, 투표를 통해 4인을 최종 회장 후보자군을 확정한다. 이어 9월 16일에는 최종 후보자군 4명을 대상으로 인터뷰를 통한 심층평가가 이뤄진다.

회장 최종 후보자 1인을 선정한 뒤 자격 검증 절차를 거쳐 9월 25일 회의에서 주주총회에 추천할 예정이다. 최종 후보자로 선정되기 위해서는 회추위 재적위원 3분의 2 이상의 득표(7인 중 5인)를 얻어야 한다.

올해 회장 후보 추천 절차 개시 일정은 2017년 대비 약 2주간 앞당겨져 전체 일정이 2주 더 늘어났다. 인터뷰 대상 후보자들에게 충분한 시간을 부여하기 위함이라고 회추위측은 설명했다. 또 KB금융지주 회추위는 회장 후보 추천 과정이 임기만료를 앞두고 실시되는 일회성 이벤트가 아니라 지속적으로 이행돼야 하는 프로세스라는 인식을 바탕으로 경영승계 프로그램을 수립·운영해 왔다고 전했다.

