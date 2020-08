'담보' 성동일·하지원·김희원, 전 세대 웃고 울릴 가족 이야기 출사표[종합]

[아시아경제 이이슬 기자] 유쾌한 웃음과 감동을 전할 '담보'가 온다.

12일 오전 영화 '담보' 제작보고회가 온라인 생중계로 진행됐다. 이 자리에는 배우 성동일, 하지원, 김희원, 박소이, 강대규 감독이 참석했다.

'담보'는 인정사정없는 사채업자 두석과 그의 후배 '종배'가 떼인 돈을 받으러 갔다가 얼떨결에 9살 승이를 담보로 맡아 키우게 되면서 벌어지는 이야기를 그린 작품. '국제시장', '공조', '히말라야', '그것만이 내 세상' 등으로 웃음과 감동을 선사한 JK필름의 2020년 첫 작품으로 기대를 모으고 있다.

극 중 보물로 잘 자란 어른 승이 역을 맡은 하지원은 "'담보'라는 제목에 호기심이 생겼다. 어린 꼬마가 두 아저씨를 만나며 가족이 돼 가는 과정에서 사랑과 진심이 느껴졌다"라며 "이게 진짜 가족이구나 느껴져 많이 울었다"라고 출연 배경을 전했다.

성동일이 까칠하지만, 마음만은 따뜻한 사채업자 두석을 연기한다. 그는 "시나리오를 보고 기성세대가 조금 더 따뜻하게 풀어볼 필요가 있지 않나, 나이를 더 먹기 전에 해보고 싶었다"라고 말했다.

이어 "책임감이 느껴진다. 취미생활, 사업, 다 개인의 일들인데 주변 이웃을 둘러보는 것도 기성세대가 해야 할 일"이라고 전했다.

김희원은 매사 구시렁거려도 속정 깊은 후배 종배로 분해 담보를 맡게 된다. 그는 "영화상에서 가족이 없다"라며 "어떻게 하면 따뜻하게 비칠까 생각하며 연기했다"라고 주안점을 꼽았다. 이어 "돈을 바라는 느낌이지만, 들여다보면 물질적인 것보다 사랑, 사람이 우선이라는 메시지가 매력적이다. 각박하게 사는 것보다 따뜻하게 살고 싶어서 작품을 선택하게 됐다"고 밝혔다.

그러면서 "감정이 올라와서 펑펑 울었는데 그게 하필 녹화가 안 됐다더라. 감정 연기를 오랜만에 했는데 날아가서 더 슬펐다"고 말해 웃음을 줬다.

그러자 성동일은 "그날 연기가 좋았다. 그동안 못 봤던 연기였고 현장에서 스태프들도 함께 눈물을 흘릴 정도로 좋았는데 메모리 카드에 문제가 생겨서 녹화가 안 됐다더라"며 안타까워했다.

김희원과 성동일은 남다른 우애를 과시하며 돈독한 모습으로 훈훈함을 더했다. 성동일은 "김희원이 대한민국에서 감춰진 효자다. 오직 부모님만 생각하는 정말 효자"라고 칭찬했다. 이어 "남들이 보기엔 합의도 안 해줄 거 같은 얼굴이지만 늘 부모님 이야기를 한다. 하지원도 효녀라는 걸 모두 알고 있지 않나, 시너지다 '담보'에 도움이 됐다"라고 전했다.

성동일과 김희원은 최근 tvN 예능 '바퀴 달린 집'에 함께 출연하고 있다. 삼형제 맏형으로 중심을 잡고 있는 성동일은 "우리 아이들이 방송을 보고 밖에서 잘하지 말고 집에서 잘하라고 하더라"고 전해 웃음을 줬다.

또한 성동일은 예능에 하지원이 출연해 비로소 가족이 완성됐다고 귀띔했다. 성동일은 "시즌2를 저희끼리 촬영했다. 하지원이 마지막을 아주 잘 장식해줬다. 예능에서 셋의 가족 같은 모습이 그려질 것"이라며 "사실 홍보 때문에 찍었다"고 너스레를 떨었다.

아역배우 박소이는 300대1의 경쟁률을 뚫고 승이 역으로 합류했다. 하지원은 "처음부터 반짝반짝 빛났다. 같이 촬영한 장면을 모니터하며 풍부한 감정 표현에 놀랐다"고 칭찬했다.

성동일은 "박소이가 '다만 악에서 구하소서'보다 더 고생한다. 감정 연기 등 엄청 애를 많이 썼다"며 "저보다 출연료를 더 많이 받아야 하는 게 아닐까"라고 너스레를 떨었다.

마지막으로 박소이는 "극장에서 꼭 봐주세요"라고 해맑게 전했고, 이를 듣던 진행자 박경림은 "안 볼 수가 없겠다"고 화답했다.

'담보'는 오는 9월 개봉.

