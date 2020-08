서울시, "광복절 모든 집회 불허 … 취소 안하면 집회금지 명령"(상보)

[아시아경제 조인경 기자, 송승윤 기자] 서울시가 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산 방지를 위해 15일 광복절 서울시내에 예정된 모든 집회를 허용하지 않기로 했다. 집회를 강행하는 단체에 대해선 '집회금지' 명령도 내릴 방침이다.

서울시 재난안전대책본부 박유미 방역통제관은 12일 오전 브리핑을 열고 "코로나19 확산 위험이 높을 것으로 예상된다"며 "전날 해당 단체들에 집회 취소를 공식 요청했다"고 말했다.

시는 최근 남대문시장 집단감염과 교회 관련 확진자 증가 등 확산세가 심상치 않다고 보고 추가 확산 방지에 총력을 기울이고 있다. 박 통제관은 "만일 예정된 집회를 취소하지 않을 경우 서울시는 '집회금지' 명령 등 모든 수단을 통해 집회로 인한 코로나19 확산 위험 차단에 나설 것"이라고 경고했다.

현재까지 광복절에 서울 도심에서 집회를 하겠다고 신고한 단체는 총 8곳으로 주최 측이 추산한 참가 인원은 4만여 명이다. 전광훈 목사가 이끄는 대한민국바로세우기국민운동본부와 자유연대 등은 이날 정오부터 경복궁 인근 사직로 일대에서 '8ㆍ15 건국절 국민대회'를 개최할 예정이다. 집회 참가자들은 집회 후 청와대 방향으로 행진할 계획이다.

같은 날 문재인 대통령의 탄핵을 요구하는 또 다른 보수단체들도 사직로에서 각각 산발적으로 집회를 열 것으로 알려졌다. 정부의 부동산 대책에 반발하며 최근 을지로와 여의도 등에서 촛불집회를 열어온 '6ㆍ17규제 소급 적용 피해자모임'도 이들 집회에 개별적으로 참가할 것으로 보인다. 사직로 외에도 중구 한국은행 앞에서 우리공화당이 주최하는 태극기집회 등 다른 도심 집회도 예정돼 있다.

시 관계자는 "15일 집회금지구역 내 집회를 신고한 경우 신고 즉시 집회금지명령을 내렸고, 금지구역 외부에서 집회를 열겠다고 신고한 단체에 대해서는 취소를 요청한 상태"라고 설명했다.

