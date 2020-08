배달앱 '띵동', 침수 폭우 피해 음식점에 수수료 무료

1만3000여곳 띵동 제휴점, 별도 신청·접수 절차 없이 '수수료 제로' 적용

[아시아경제 김철현 기자] 배달 앱 '띵동' 운영사 허니비즈(대표 윤문진)는 전국 제휴점 대상으로 적용하던 수수료를 전면 무료로 전환한다고 12일 밝혔다. 이번 장마와 폭우로 피해를 입은 제휴 음식점을 위한 상생 정책으로 이번 지원은 8월 말까지 진행된다.

띵동은 배달음식 중개 수수료 2%를 적용해 왔으며 현재 주문 중개 제휴점은 1만3000여 곳이다. 이번 전국적 폭우 피해로 인한 제휴점 수수료 무료 정책은 별도 신청 및 접수 절차 없이 자동 적용된다. 또한 장마 피해 유무와 상관없이 모든 주문 중개 식당에 일괄 반영된다. 이번 지원책은 기록적 폭우와 장마 피해로 인해 운영에 어려움을 겪는 업주를 효과적으로 지원하고 제휴점 피해를 최소화하기 위해 마련됐다고 허니비즈는 설명했다.

윤문진 허니비즈 대표는 "기록적인 폭우로 인해 침수 외에 손님 유치 등 식당들이 어려움을 겪고 있어 아픔을 나누는 상생 지원책을 마련했다"면서 "사회 전반적으로 큰 피해가 발생한 만큼 조속히 상황이 정상화되도록 힘을 아끼지 않겠다"고 강조했다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr